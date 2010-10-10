Jazz vocal Leïla Martial et Elie Dufour Karma Bazar Centre-ville Hyères
Jazz vocal Leïla Martial et Elie Dufour Karma Bazar Centre-ville Hyères samedi 25 avril 2026.
Hyères
Jazz vocal Leïla Martial et Elie Dufour Karma Bazar
Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un duo hors du commun où tout devient possible. La vocaliste caméléon Leïla Martial, magicienne de la voix et de l’improvisation, rencontre le pianiste-voyageur Élie
Dufour pour une odyssée sonore éclatée, électroacoustique, follement inventive.
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Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An extraordinary duo where anything is possible. Chameleon vocalist Leïla Martial, a magician of voice and improvisation, meets pianist and traveler Élie
Dufour for a wildly inventive, electroacoustic odyssey of sound.
L’événement Jazz vocal Leïla Martial et Elie Dufour Karma Bazar Hyères a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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