Sentier sous-marin de la Palud Hyères Var

Sentier sous-marin de la Palud

Sentier sous-marin de la Palud Plage de la Palud 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sortie palmée de 40 minutes en accès libre, permettant aux nageurs équipés de palmes, masque et tuba de découvrir la faune et la flore méditerranéennes grâce à un parcours balisé de bouées pédagogiques immergées en zone marine protégée.

https://www.portcros-parcnational.fr/ +33 4 94 01 40 70

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English : La Palud underwater trail

A 40-minute open-access snorkeling trip, allowing swimmers equipped with fins, mask and snorkel to discover the Mediterranean flora and fauna on a course marked out by educational buoys immersed in a protected marine area.

Deutsch : Unterwasserpfad von La Palud

40-minütiger Schnorchelausflug mit freiem Zugang, bei dem Schwimmer, die mit Flossen, Maske und Schnorchel ausgerüstet sind, die mediterrane Flora und Fauna auf einem mit pädagogischen Bojen markierten Weg entdecken können, der in einem geschützten Meeresgebiet untergetaucht ist.

Italiano :

Un’escursione di 40 minuti di snorkeling, in cui i nuotatori muniti di pinne, maschera e boccaglio possono scoprire la flora e la fauna del Mediterraneo su un percorso segnalato da boe didattiche immerse in un’area marina protetta.

Español :

Una salida de snorkel de 40 minutos, en la que los nadadores equipados con aletas, máscara y tubo pueden descubrir la flora y la fauna del Mediterráneo en un recorrido marcado por boyas educativas inmersas en una zona marina protegida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme