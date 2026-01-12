Musée du Niel Exposition 2026 L’abstraction est une couleur Giens Hyères

Musée du Niel Exposition 2026 L’abstraction est une couleur

Giens 6 route du port du Niel Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-05-02

Cette exposition souligne les rapports entre la couleur et l’abstraction dans la seconde moitié du XXe siècle. La couleur peine à s’imposer dans l’expression abstraite d’après-guerre dans un contexte esthétique peu favorable au recours aux éclats colorés.

.

Giens 6 route du port du Niel Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 91 74 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée du Niel Exhibition 2026 Abstraction is a color

This exhibition highlights the relationship between color and abstraction in the second half of the 20th century. Color struggled to establish itself in post-war abstract expression, in an aesthetic context unfavorable to the use of bursts of color.

L’événement Musée du Niel Exposition 2026 L’abstraction est une couleur Hyères a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Provence Méditerranée