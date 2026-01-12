Musée du Niel Exposition 2026 L’abstraction est une couleur Giens Hyères
Musée du Niel Exposition 2026 L’abstraction est une couleur Giens Hyères samedi 2 mai 2026.
Giens 6 route du port du Niel Hyères Var
Début : 2026-05-02
fin : 2026-11-01
2026-05-02
Cette exposition souligne les rapports entre la couleur et l’abstraction dans la seconde moitié du XXe siècle. La couleur peine à s’imposer dans l’expression abstraite d’après-guerre dans un contexte esthétique peu favorable au recours aux éclats colorés.
Giens 6 route du port du Niel Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 91 74 22
English : Musée du Niel Exhibition 2026 Abstraction is a color
This exhibition highlights the relationship between color and abstraction in the second half of the 20th century. Color struggled to establish itself in post-war abstract expression, in an aesthetic context unfavorable to the use of bursts of color.
