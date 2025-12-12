Chant polyphonique Corse A Filetta- Rigiri Collégiale Saint Paul Hyères

Hyères

Chant polyphonique Corse A Filetta- Rigiri

Collégiale Saint Paul Centre-ville Hyères Var

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

La musique d’A Filetta est une traversée… On pourrait dire qu’il s’agit d’une proposition vocale polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale.

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Collégiale Saint Paul Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

A Filetta?s music is a journey? One could say that it is a demanding, daring contemporary polyphonic vocal proposition, born of a powerful oral tradition.

L’événement Chant polyphonique Corse A Filetta- Rigiri Hyères a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée