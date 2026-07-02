Atelier Picasso de la Préhistoire de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 27 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Picasso de la Préhistoire de 3 à 6 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Les tout-petits sont les artistes ! Réalisation d’une œuvre sur une paroi imitant celle des grottes. Utilisation d’ocre, de charbon et d’un pinceau préhistorique pour une expérience grandeur nature.

Présence d’un adulte obligatoire. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Picasso de la Préhistoire de 3 à 6 ans

L’événement Atelier Picasso de la Préhistoire de 3 à 6 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79