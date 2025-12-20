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Atelier Pilates Tulle

Atelier Pilates Tulle

Atelier Pilates Tulle mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Parc de l'Auzelou

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Atelier Pilates

Parc de l’Auzelou Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Atelier Pilates avec Profession Sport En cas de pluie, les activités auront lieu au Club House du Stade Alexandre Cueille –   .

Parc de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 

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English : Atelier Pilates

L’événement Atelier Pilates Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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