Tulle

Atelier Pilates

Parc de l’Auzelou Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Atelier Pilates avec Profession Sport En cas de pluie, les activités auront lieu au Club House du Stade Alexandre Cueille – .

Parc de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Atelier Pilates

L’événement Atelier Pilates Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze