Atelier Pilates Tulle
Atelier Pilates Tulle mercredi 8 juillet 2026.
Tulle
Atelier Pilates
Parc de l’Auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Atelier Pilates avec Profession Sport En cas de pluie, les activités auront lieu au Club House du Stade Alexandre Cueille – .
Parc de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Atelier Pilates
L’événement Atelier Pilates Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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