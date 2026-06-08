Atelier Pimp ton mini-béret Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Atelier Pimp ton mini-béret Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez vendredi 17 juillet 2026.
Orthez
Atelier Pimp ton mini-béret
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:30:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez profiter d’un atelier animé par Sara de Barnabé-la Manufacture de bérets , où vous pourrez mettre en beauté un joli mini-béret.
Laissez libre cours à votre imagination, votre créativité, bref lâchez-vous pour personnaliser un mini-béret à votre image ! Cet atelier est l’occasion de repartir avec un accessoire de mode unique.
Sur inscription, à partir de 8 ans. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Atelier Pimp ton mini-béret
L’événement Atelier Pimp ton mini-béret Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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