Atelier Pimp’ ton pot en famille ! Ressourcerie Le Plant B Paris
mercredi 2 septembre 2026 · Ressourcerie Le Plant B · Paris
Informations pratiques
Grâce à des techniques ludiques de peinture texturée et de motifs en relief, chaque duo parent-enfant pourra créer une œuvre unique à ramener à la maison !
Pour qui ? Parents et enfants (à partir de 4 ans)
Matériel fourni : pinceaux, peintures, pots, textures, tériel fourni : pinceaux, peintures, pots, textures… il ne manque que votre imagination ! Prévoyez une tenue adaptée aux travaux manuels!
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniersau sein du tiers-lieuBercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Envie d’un moment complice et créatif avec votre enfant ?
Prolongez la vie de vos pots de fleurs en les personnalisant ensemble !
Le mercredi 02 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
payant
1 duo (1 enfant + 1parent/grand-parent/nounou….) : 15€
1 adulte supplémentaire : 10€
1 enfant supplémentaire : 5€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-02T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T15:00:00+02:00_2026-09-02T17:00:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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