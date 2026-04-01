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Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Musée départemental de l'école rurale

Adresse : 4 Lieu-dit Kergroas

Ville : 29560 Trégarvan

Département : Finistère

Début : 2026-04-17T16:00:00

Fin : 2026-04-17T

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Trégarvan

Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Réservez votre place pour l’atelier piquage du musée de l’école ! Un moment créatif et convivial devenu incontournable pour expérimenter cette technique phare des écoles d’autrefois.
Tout public à partir de 6 ans. Durée 1 h
Réservation conseillée. 2 € en sus du tarif d’entrée   .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72 

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English : Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale

L’événement Atelier piquage de printemps Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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