Atelier plantation d’herbes aromatiques et découverte de l’agroforesterie Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Martigues

Atelier plantation d’herbes aromatiques et découverte de l’agroforesterie

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 12h. Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Chapelle Saint-Julien-les-Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Partez pour une visite commentée pour découvrir les principes de l’agroforesterie. Participez ensuite à un atelier de plantation d’herbes aromatiques avant de partager un moment convivial autour d’une dégustation de produits locaux.

Laissez-vous guider au cœur d’une expérience sensorielle simple et sincère, les mains dans la terre, au sein d’une exploitation locale où tout invite à ralentir. Ici, le tumulte du quotidien s’efface pour laisser place à un moment de partage et de découverte, au plus près de la nature.



Aux Crinières d’Ange, Evelyne Lopez vous accueille avec générosité et vous ouvre les portes de son univers. À ses côtés, vous découvrez l’agroforesterie, une approche respectueuse des équilibres naturels, où cultures et environnement avancent en harmonie, au rythme des saisons.



Au fil de la matinée, vous passez naturellement de l’observation à l’action, puis au plaisir de la dégustation.



Vous commencez par une balade commentée à travers les champs de grenadiers et d’herbes aromatiques. Evelyne partage son savoir-faire, raconte son quotidien et vous fait comprendre, simplement, les principes de son engagement.



Puis vient le moment de mettre la main à la terre. Lors d’un atelier participatif, vous prenez part à la plantation d’herbes aromatiques, un geste concret, accessible à tous, qui reconnecte à l’essentiel.



La matinée se prolonge autour d’un moment gourmand, dans une ambiance détendue. Vous dégustez les produits issus de l’exploitation jus et sirops de grenade, gelées parfumées à la verveine ou au thym, accompagnés de pain artisanal et de fromages de chèvre locaux. Un temps simple, convivial, où les saveurs racontent le territoire et le travail de ceux qui le cultivent. .

Parking de l’église de Saint-Julien-les-Martigues Chapelle Saint-Julien-les-Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Embark on a commented visit to discover the principles of agroforestry. Then participate in a workshop on planting aromatic herbs before sharing a convivial moment over a tasting of local products.

L’événement Atelier plantation d’herbes aromatiques et découverte de l’agroforesterie Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues