Informations pratiques

Argentan

Atelier Plantes en folie

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Explorez ensemble les textures de la nature en couleur. 18-mois 5 ans .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Plantes en folie

L’événement Atelier Plantes en folie Argentan a été mis à jour le 2026-06-29 par Terres d’Argentan Intercom