AGENDA · Argentan
Atelier Plantes en folie Argentan
mercredi 15 juillet 2026 · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier Plantes en folie
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-26
Explorez ensemble les textures de la nature en couleur. 18-mois 5 ans .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Plantes en folie
L’événement Atelier Plantes en folie Argentan a été mis à jour le 2026-06-29 par Terres d’Argentan Intercom
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