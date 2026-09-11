UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mourenx

Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

mercredi 16 septembre 2026 · CCSTI Lacq-Odyssée · Mourenx

Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
CCSTI Lacq-Odyssée
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Atelier Police scientifique

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Découvre les secrets des empreintes digitales, du portrait-robot et de l’ADN… et de ceux qui utilisent la science au service des enquêtes policières.

Sur réservation.
A partir de 8 ans.   .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Police scientifique

L’événement Atelier Police scientifique Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)