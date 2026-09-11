Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
mercredi 16 septembre 2026 · CCSTI Lacq-Odyssée · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Atelier Police scientifique
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Découvre les secrets des empreintes digitales, du portrait-robot et de l’ADN… et de ceux qui utilisent la science au service des enquêtes policières.
Sur réservation.
A partir de 8 ans. .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Police scientifique
L’événement Atelier Police scientifique Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Apéro lecture Médiathèque Mourenx 11 septembre 2026
- Festimarché Mourenx 12 septembre 2026
- Rencontre Delphine Berbinau Médiathèque Le MIX Mourenx 12 septembre 2026
- Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 19 septembre 2026
- Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx 19 septembre 2026