Atelier Police scientifique pour les enfants Bibliothèque Andrée Chedid Paris
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Les enfants seront invités à réaliser une enquête et découvriront le métier de la Police scientifique. Ils Comprendront l’importance du relevé d’indices et du travail d’équipe. Empreintes digitales, étude de poudres, extraction d’ADN, les enfants réaliseront des expériences et éclairciront le mystère.
Sur inscription à partir du 23 septembre, pour les enfants de 8 à 12 ans.
L’association « Les savants fous » vous propose un atelier ludique pour découvrir le travail de la Police scientifique.
Sur inscription à partir du 23 septembre, pour les enfants de 8 à 12 ans.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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