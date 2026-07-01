Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier pop-up pour enfants

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Atelier pop-up pour enfants

Atelier pop-up pour enfant de 15h à 16h30. Sur inscription avec participation .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com

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English :

Pop-up Workshop for Kids

L’événement Atelier pop-up pour enfants Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD