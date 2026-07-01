Atelier pop-up pour enfants Vieilles-Maisons-sur-Joudry
mercredi 29 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier pop-up pour enfants
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier pop-up pour enfants
Atelier pop-up pour enfant de 15h à 16h30. Sur inscription avec participation .
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com
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English :
Pop-up Workshop for Kids
L’événement Atelier pop-up pour enfants Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD
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