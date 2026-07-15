Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Saxonium

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert saxonium

Concert Saxonium à 16h. Quatre saxophonistes en tournée qui se déplacent à vélo ! une aventure artistique et humaine ! .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Saxonium Concert

L’événement Concert Saxonium Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD