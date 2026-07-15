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Concert Saxonium Vieilles-Maisons-sur-Joudry

mercredi 22 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Saxonium Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Saxonium

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concert saxonium
Concert Saxonium à 16h. Quatre saxophonistes en tournée qui se déplacent à vélo ! une aventure artistique et humaine !   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Saxonium Concert

L’événement Concert Saxonium Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD

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