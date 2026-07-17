Atelier « porte-clef moule » – Braderie des enfants 2026, Gare Saint Sauveur, Lille
samedi 5 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille
Informations pratiques
Atelier « porte-clef moule » – Braderie des enfants 2026 Samedi 5 septembre, 10h00 Gare Saint Sauveur Nord
Gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Venez fabriquer votre propre porte-clef avec une moule imprimée en 3D et repartez avec un souvenir unique de la plus grande braderie !
Atelier proposé par la Micro-Folie de la maison Folie Moulins.
Gratuit
Tout public
À partir de 6 ans
Samedi 5 septembre, 10 h
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Venez fabriquer votre propre porte-clef avec une moule imprimée en 3D et repartez avec un souvenir unique de la plus grande braderie !
DR
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