[Atelier] Portes ouvertes : cercle généalogique de l’Aveyron, Cercle Généalogique de l’Aveyron, Millau
samedi 19 septembre 2026 · Cercle Généalogique de l'Aveyron · Millau
Informations pratiques
[Atelier] Portes ouvertes : cercle généalogique de l’Aveyron 19 et 20 septembre Cercle Généalogique de l’Aveyron Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au local de l’association, les membres bénévoles du Cercle généalogique de l’Aveyron accueilleront les visiteurs à la recherche de leurs ancêtres dans l’Aveyron, en Lozère et dans les départements limitrophes.
Ils pourront également les accompagner dans les premières étapes de la création de leur arbre généalogique.
Pensez à apporter vos documents familiaux afin de faciliter les recherches.
Cercle Généalogique de l’Aveyron 22b, rue de la Condamine, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.genealogie-aveyron.fr/
Au local de l’association, les membres bénévoles du Cercle Généalogique de l’Aveyron seront présents pour accueillir les visiteurs à la recherche de leurs ancêtres dans l’Aveyron, en Lozère et dans à…
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