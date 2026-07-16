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[Atelier] Portes ouvertes : cercle généalogique de l’Aveyron, Cercle Généalogique de l’Aveyron, Millau

samedi 19 septembre 2026 · Cercle Généalogique de l'Aveyron · Millau

[Atelier] Portes ouvertes : cercle généalogique de l’Aveyron, Cercle Généalogique de l’Aveyron, Millau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cercle Généalogique de l'Aveyron
Adresse
22b, rue de la Condamine, 12100 MILLAU
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

[Atelier] Portes ouvertes : cercle généalogique de l’Aveyron 19 et 20 septembre Cercle Généalogique de l’Aveyron Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au local de l’association, les membres bénévoles du Cercle généalogique de l’Aveyron accueilleront les visiteurs à la recherche de leurs ancêtres dans l’Aveyron, en Lozère et dans les départements limitrophes.
Ils pourront également les accompagner dans les premières étapes de la création de leur arbre généalogique.
Pensez à apporter vos documents familiaux afin de faciliter les recherches.

Cercle Généalogique de l’Aveyron 22b, rue de la Condamine, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.genealogie-aveyron.fr/
Au local de l’association, les membres bénévoles du Cercle Généalogique de l’Aveyron seront présents pour accueillir les visiteurs à la recherche de leurs ancêtres dans l’Aveyron, en Lozère et dans à…

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