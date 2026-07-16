Atelier portrait photo et dessin, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
vendredi 20 novembre 2026 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier portrait photo et dessin 20 – 22 novembre Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T16:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00
Création d’une œuvre originale en mêlant une moitié de son portrait en photo et une autre moitié dessinée. Le but est de créer une image entre photo et illustration, en modifiant le visage de manière graphique et créative.
Dans le cadre du festival BD Colomiers.
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Création d’une œuvre originale en mêlant une moitié de son portrait en photo et une autre moitié dessinée. Le but est de créer une image entre photo et illustration, en modifiant le visage de manière…
© adobe firefly
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