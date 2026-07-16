UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colomiers

Atelier portrait photo et dessin, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

vendredi 20 novembre 2026 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers

Atelier portrait photo et dessin, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Pavillon blanc Henri-Molina
Adresse
4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dès 6 ans (enfants de - de 9 ans accompagnés)

Atelier portrait photo et dessin 20 – 22 novembre Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T16:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Création d’une œuvre originale en mêlant une moitié de son portrait en photo et une autre moitié dessinée. Le but est de créer une image entre photo et illustration, en modifiant le visage de manière graphique et créative.

Dans le cadre du festival BD Colomiers.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Création d’une œuvre originale en mêlant une moitié de son portrait en photo et une autre moitié dessinée. Le but est de créer une image entre photo et illustration, en modifiant le visage de manière…

© adobe firefly

À voir aussi à Colomiers (Haute-Garonne)