Informations pratiques

Boursay

Atelier poterie-céramique à Boursay

Rue des Ecoles Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-05 15:00:00

fin : 2026-11-02 17:30:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-16 2026-11-30 2026-12-14

Atelier poterie-céramique, cours bimensuel, le lundi après-midi et le soir toutes les deux semaines.

Atelier poterie-céramique à Boursay. Un atelier bi-mensuel pour découvrir le modelage du gré, s’exercer ou perfectionner sa technique. L’occasion de créer des objets décoratifs ou utilitaires avec les conseils de votre formatrice potière. Venez avec ou sans projets et repartez enrichies d’un savoir-faire et avec de belles poteries que vous aurez réalisés vous-même. Formatrice Mathilde Clerc. Premier essai offert les 5 et 26 octobre 2026 .

Rue des Ecoles Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01 contact@maisonbotanique.com

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English :

Pottery and ceramics workshop, twice-weekly classes on Monday afternoons and evenings. Classes are open to beginners and advanced amateurs.

L’événement Atelier poterie-céramique à Boursay Boursay a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Collines du Perche