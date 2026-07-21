Informations pratiques

Boursay

Taille de restauration des fruitiers à Boursay

Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Quand, comment et pourquoi greffer et tailler ses arbres fruitiers ?

Taille de restauration des fruitiers à Boursay. Apprenez à tailler vos vieux pommiers et poiriers, en pratiquant sur les fruitiers du chemin des trognes avec les conseils d’experts. Formation en partenariat avec les croqueurs de pommes. Formateur Jean Marie Mansion. Réservations préférables. .

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01

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English :

When, how and why to graft and prune your fruit trees?

L’événement Taille de restauration des fruitiers à Boursay Boursay a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Vendome Territoires Vendomois