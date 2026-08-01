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ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU Peyre en Aubrac

samedi 15 août 2026 · Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Javols
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU

Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Atelier de poterie les pieds dans l’eau à Javols, à l’occasion de la fête du village.
Participation libre
Réservation obligatoire 06 86 38 32 32   .

Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32 

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English :

L’événement ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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