AGENDA · Peyre en Aubrac
ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU Peyre en Aubrac
samedi 15 août 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU
Javols Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Atelier de poterie les pieds dans l’eau à Javols, à l’occasion de la fête du village.
Participation libre
Réservation obligatoire 06 86 38 32 32 .
Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32
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English :
L’événement ATELIER POTERIE LES PIEDS DANS L’EAU Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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