Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont
mardi 15 septembre 2026 · Agence Adie Lormont · Lormont
Informations pratiques
Atelier pour devenir entrepreneur Mardi 15 septembre, 09h30 Agence Adie Lormont Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Lormont 1 rue des Arts 33310 LORMONT Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002TXM1IAO »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …
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