Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence
vendredi 23 octobre 2026 · Agence Adie Talence · Talence
Informations pratiques
Atelier pour devenir entrepreneur Vendredi 23 octobre, 09h30 Agence Adie Talence Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Talence 3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002UkInIAK »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …
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