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AGENDA · Concarneau

Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Maison du Patrimoine
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A travers l’exposition 11h55 au beffroi , les enfants explorent cet édifice emblématique dans ses dimensions historiques et symboliques.

En atelier, ils réalisent une carte postale avec le beffroi et repartent avec un souvenir de leur passage dans la Ville-Close.
Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée / durée 1h30   .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA

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