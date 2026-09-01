Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau
dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A travers l’exposition 11h55 au beffroi , les enfants explorent cet édifice emblématique dans ses dimensions historiques et symboliques.
En atelier, ils réalisent une carte postale avec le beffroi et repartent avec un souvenir de leur passage dans la Ville-Close.
Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée / durée 1h30 .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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