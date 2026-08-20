Atelier pour scolaires « Bâtisseurs du Moyen-Âge », Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt

Informations pratiques

Atelier pour scolaires « Bâtisseurs du Moyen-Âge » Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt Yvelines

Infos au 06 16 65 50 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Différents ateliers pour une classe scolaire (élementaires et 6ème) sur le thème des « Bâtisseurs du Moyen-Âge ».

Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt D107 – 78125 Poigny-la-Forêt Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France 0616655041 http://sauvons-les-moulineaux.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/Moulineaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-batisseurs-du-moyen-age-aux-moulineaux-1747373234 »}] Dans la forêt « Yvelines » aux portes de l’Eure & Loir, fondé en 1160, le Prieuré des Moulineaux est l’un des trois derniers témoins des monastères de l’important Ordre de Grandmont. Dans un environnement naturel protégé et totalement préservé, il fut tour à tour monastère, transformé en château Renaissance protégé par une enceinte protégée de douves et de tours, haut lieu de chasse puis manufacture au XIXè siècle. Curiosité rare dans l’enceinte fut construit un nymphée à la Renaissance dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous. Site au charme envoûtant dans une nature remarquable à 3 km du charmant village de Poigny-la-Forêt. Parking à proximité * accès PMR possible sur le site

Atelier « Bâtisseurs du Moyen-Âge ».

© Iris Hafner