Nocturne concert-diner médiéval-théâtre, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt

Informations pratiques

Nocturne apero-concert de guitare avec Pascal Feugueur Samedi 19 septembre, 19h00 Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt Yvelines

Participation libre au profit de la sauvegarde du site des Moulineaux. Inscription conseillée (par rapport au nombre de places dans la chapelle) au 0626824622 ou par mail à « info.sauvonslesmoulineaux@gmail.com »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Nocturne exceptionnelle avec concert de guitare classique dans la chapelle de l’ancien Prieuré des Moulineaux avec Pascal Feugueur à la guitare. Possibilité d’acheter des crêpes sucrées et salées ainsi que des boissons sur place.

Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt D107 – 78125 Poigny-la-Forêt Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France 0616655041 http://sauvons-les-moulineaux.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/Moulineaux Dans la forêt « Yvelines » aux portes de l’Eure & Loir, fondé en 1160, le Prieuré des Moulineaux est l’un des trois derniers témoins des monastères de l’important Ordre de Grandmont. Dans un environnement naturel protégé et totalement préservé, il fut tour à tour monastère, transformé en château Renaissance protégé par une enceinte protégée de douves et de tours, haut lieu de chasse puis manufacture au XIXè siècle. Curiosité rare dans l’enceinte fut construit un nymphée à la Renaissance dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous. Site au charme envoûtant dans une nature remarquable à 3 km du charmant village de Poigny-la-Forêt. Parking à proximité * accès PMR possible sur le site

Concert de guitare nocturne et spectacle de contes

© Christine Glenisson