Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

mercredi 19 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour les enfants de 7 à 9 ans.

Expérimentation de la peinture à la préhistorique sur la reconstitution d’une paroi de grotte, grâces aux ocres, au charbon et à bien d’autres pigments naturels utilisés à l’époque. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans

L’événement Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79