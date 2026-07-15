Atelier Préhistoire Gravure Espace Préhistoire André Debénath Montbron
mardi 4 août 2026 · Espace Préhistoire André Debénath · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Atelier Préhistoire Gravure
Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron Charente
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Atelier gravure à l’Espace Préhistoire de Montbron.
.
Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 38 57 44 espace.prehistoire.montbron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Engraving workshop at the Montbron Prehistory Center.
L’événement Atelier Préhistoire Gravure Montbron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à Montbron (Charente)
- Atelier préhistoire Parure à la méthode préhistorique Espace Préhistoire André Debénath Montbron 21 juillet 2026
- 4ème édition des Journées des Territoires de l’Ouïe Montbron 23 juillet 2026
- Tournoi Mario Kart Géant Place du Vieux Château Montbron 23 juillet 2026
- Atelier sculpture sur pierre Place du Vieux Château Montbron 23 juillet 2026
- Exposition artisanale du Burkina Faso Chapelle Sainte Marthe Montbron 27 juillet 2026