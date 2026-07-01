Atelier Préhistoire Modelage de terre et poterie Espace Préhistoire André Debénath Montbron

Informations pratiques

Montbron

Atelier Préhistoire Modelage de terre et poterie

Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Atelier modelage de terre et poterie à l’Espace Préhistoire de Montbron.

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Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 38 57 44 espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Clay modeling and pottery workshop at the Montbron Prehistory Center.

L’événement Atelier Préhistoire Modelage de terre et poterie Montbron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord