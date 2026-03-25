Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 3 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Atelier Prévention et sécurité montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Préparer sa sortie avec les applications Iphigénie et Whympr.

Itinéraires, cartes hors ligne, trace GPS: prenez en main Iphigénie et Whympr pour partir en montagne bien préparé.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Prepare your outing with Iphigénie and Whympr.

Itineraries, offline maps, GPS tracks: get to grips with Iphigénie and Whympr for a well-prepared mountain outing.

L’événement Atelier Prévention et sécurité montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65