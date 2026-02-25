Flânerie poétique la violette sous toutes ses formes Espace de la Gare Argelès-Gazost

Flânerie poétique la violette sous toutes ses formes

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:30:00

2026-03-19

Venez explorer les secrets de cette plante emblématique, de l’aspects botanique à sa représentation dans les arts. Animée par Johanna CHÉNÉ, praticienne en herboristerie. Sur inscription.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Come and explore the secrets of this emblematic plant, from its botanical aspects to its representation in the arts. Led by Johanna CHÉNÉ, herbal practitioner. Registration required.

