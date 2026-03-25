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Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-01

Rencontre animalière au fil des saisons de Cauterets et de ses vallées, jusqu’au gypaète barbu.
De Julien Ribierre, photographe amateur.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

Animal encounters through the seasons: from Cauterets and its valleys to the bearded vulture.
By Julien Ribierre, amateur photographer.

L’événement Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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