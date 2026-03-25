Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 1 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Rencontre animalière au fil des saisons de Cauterets et de ses vallées, jusqu’au gypaète barbu.

De Julien Ribierre, photographe amateur.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Animal encounters through the seasons: from Cauterets and its valleys to the bearded vulture.

By Julien Ribierre, amateur photographer.

L’événement Exposition Intimités sauvages de Julien Ribierre Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65