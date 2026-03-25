Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Atelier Prévention et sécurité montagne
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Préparer sa sortie de randonnée en toute sécurité. Faire son sac, choisir son itinéraire, anticiper les risques toutes les clés pour partir en montagne bien préparé.
Avec Mathieu RIVET, secouriste au PGHM.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Prepare your hiking trip in complete safety. Packing your bag, choosing your route, anticipating risks: all the keys to a well-prepared mountain outing.
With Mathieu RIVET, PGHM first-aider.
L’événement Atelier Prévention et sécurité montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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