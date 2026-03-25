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Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Atelier Prévention et sécurité montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Lecture de carte IGN Objectif autonomie Niveau 2.
Derrière les courbes de niveau se cachent vallées, cols et sommets apprenez à lire la montagne sur le papier.
Avec Julie de L’art de l’aventure , accompagnatrice en montagne.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

IGN map reading Autonomy objective: Level 2.
Behind the contour lines lie valleys, passes and summits: learn to read mountains on paper.
With Julie from L’art de l’aventure , mountain guide.

L’événement Atelier Prévention et sécurité montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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