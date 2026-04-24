Karaoké dansant avec Gilles Animation Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Karaoké dansant avec Gilles Animation

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le casino d’Argelès-Gazost organise sa soirée karaoké dansante !

.

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The casino of Argelès-Gazost organizes its karaoke dance night!

L’événement Karaoké dansant avec Gilles Animation Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65