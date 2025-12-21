Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Vide-greniers du Judo Club du Lavedan

Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide-greniers organisé par le club de judo du Lavedan.

Sur place, buvette et snack. .

Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 42 81 78

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English :

Garage sale organized by the judo club of Lavedan.

L’événement Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65