Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost dimanche 28 juin 2026.
Argelès-Gazost
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan
Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide-greniers organisé par le club de judo du Lavedan.
Sur place, buvette et snack. .
Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 42 81 78
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English :
Garage sale organized by the judo club of Lavedan.
L’événement Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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