Conférence Sur les traces du Desman des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 8 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Conférence Sur les traces du Desman des Pyrénées

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Plongez dans l’enquête desmantifique ! Habitat, biologie et protection de ce mammifère rarissime tapi dans nos torrents.

Avec Frédéric Blanc du Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Dive into the desmantifique investigation! Habitat, biology and protection of this rare mammal lurking in our torrents.

With Frédéric Blanc from the Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.

L’événement Conférence Sur les traces du Desman des Pyrénées Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65