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Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Atelier spectacle Explorer la montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Puzzle, maquettes, film et pyramide 3D un voyage ludique au coeur de la biodiversité montagnarde pour les petits curieux.
Avec le CPIE Bigorre-Pyrénées.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

Puzzles, models, film and 3D pyramid: a playful journey to the heart of mountain biodiversity for curious youngsters.
With CPIE Bigorre-Pyrénées.

L’événement Atelier spectacle Explorer la montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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