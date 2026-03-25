Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 10 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Atelier spectacle Explorer la montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Puzzle, maquettes, film et pyramide 3D un voyage ludique au coeur de la biodiversité montagnarde pour les petits curieux.

Avec le CPIE Bigorre-Pyrénées.

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puzzles, models, film and 3D pyramid: a playful journey to the heart of mountain biodiversity for curious youngsters.

With CPIE Bigorre-Pyrénées.

L’événement Atelier spectacle Explorer la montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65