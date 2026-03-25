Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Atelier spectacle Explorer la montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 10 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Atelier spectacle Explorer la montagne
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Puzzle, maquettes, film et pyramide 3D un voyage ludique au coeur de la biodiversité montagnarde pour les petits curieux.
Avec le CPIE Bigorre-Pyrénées.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
Puzzles, models, film and 3D pyramid: a playful journey to the heart of mountain biodiversity for curious youngsters.
With CPIE Bigorre-Pyrénées.
L’événement Atelier spectacle Explorer la montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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