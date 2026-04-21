Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 30 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier produits ménagers écologiques
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Après une présentation des aspects liés à notre santé et notre environnement (notamment les perturbateurs endocriniens), nous confectionnerons un désinfectant et un nettoyant multi-usages,
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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
After a presentation on aspects linked to our health and environment (including endocrine disruptors), we’ll make a disinfectant and a multi-purpose cleaner,
L’événement Atelier produits ménagers écologiques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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