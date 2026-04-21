Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rendez-vous communiqué à l'inscription

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Atelier produits ménagers écologiques

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Après une présentation des aspects liés à notre santé et notre environnement (notamment les perturbateurs endocriniens), nous confectionnerons un désinfectant et un nettoyant multi-usages,
  .

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67  cpie65@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a presentation on aspects linked to our health and environment (including endocrine disruptors), we’ll make a disinfectant and a multi-purpose cleaner,

L’événement Atelier produits ménagers écologiques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)