Atelier- produits ménagers maison Salle A. Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier- produits ménagers maison

Salle A. Bailly 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Laure nous montre comment faire des produits ménagers efficaces avec quelques matières premières simples. Apportez tablier, saladier, cuillère en bois, contenants vides et propres (bouteilles limonade ou jus de fruits), flacons en verre, pots en verre avec couvercle à vis), torchon.

Atelier organisé par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents. Sur inscription uniquement. .

Salle A. Bailly 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

