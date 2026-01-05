Atelier Programmation robotique Médiathèque Chalais
Atelier Programmation robotique Médiathèque Chalais mercredi 10 juin 2026.
Atelier Programmation robotique
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Thymio est un petit robot ludique et éducatif qui permet de découvrir l’univers de la robotique tout en apprenant le langage d’un robot.
.
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Programmation robotique
Thymio is a fun, educational little robot that lets you discover the world of robotics while learning a robot’s language.
L’événement Atelier Programmation robotique Chalais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente