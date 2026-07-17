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Atelier-promenade poétique « 4 saisons dans les arbres », Bibliothèque Naguib Mahfouz, Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Naguib Mahfouz · Paris

Atelier-promenade poétique « 4 saisons dans les arbres », Bibliothèque Naguib Mahfouz, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Naguib Mahfouz
Adresse
66 Rue des Couronnes, 75020 Paris, France
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Cet atelier s'adresse au tout public à partir de 8 ans. Les mineur·es doivent être accompagné·es d'un·e adulte. Places limitées.

Atelier-promenade poétique « 4 saisons dans les arbres » Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Cet atelier s’adresse au tout public à partir de 8 ans.
Les mineur·es doivent être accompagné·es d’un·e adulte. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En compagnie de Valentina Levrini, autrice de l’album Quatre saisons dans les arbres (hélium éditions), illustré par Irene Penazzi, partons à la découverte du parc de Belleville en écoutant les poèmes dédiés aux arbres et à la nature.
Le parcours a été pensé avec l’aimable contribution des jardiniers du parc.
Cette promenade sera suivie d’un atelier de fabrication de mobiles réalisés avec la récolte de la cueillette.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 Rue des Couronnes, 75020 Paris, France Paris 75020 Quartier de Belleville Paris Île-de-France +33140332601 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-naguib-mahfouz-1750 [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 33 26 01 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr »}] Installée entre Ménilmontant et Belleville, au pied du parc, la bibliothèque Naguib Mahfouz propose 50 000 documents répartis dans 3 espaces : adulte, jeunesse et discothèque.
Biblis en folie 2026

©Helium Editions

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