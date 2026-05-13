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Atelier Psychomotricité du jeune enfant Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon

Atelier Psychomotricité du jeune enfant Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Relais Petite enfance

Adresse : 10 rue nationnale

Ville : 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-de-Lignon

Atelier Psychomotricité du jeune enfant

Relais Petite enfance 10 rue nationnale Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Expérimenter avec son enfant en toute sécurité et encadré par une psychomotricienne.
Accompagner son enfant vers une motricité libre…
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Relais Petite enfance 10 rue nationnale Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45  parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Experiment with your child in complete safety, supervised by a psychomotrician.
Accompany your child towards free motor skills…

L’événement Atelier Psychomotricité du jeune enfant Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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