Atelier Psychomotricité du jeune enfant Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon
Atelier Psychomotricité du jeune enfant Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon samedi 6 juin 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
Atelier Psychomotricité du jeune enfant
Relais Petite enfance 10 rue nationnale Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Expérimenter avec son enfant en toute sécurité et encadré par une psychomotricienne.
Accompagner son enfant vers une motricité libre…
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Relais Petite enfance 10 rue nationnale Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Experiment with your child in complete safety, supervised by a psychomotrician.
Accompany your child towards free motor skills…
L’événement Atelier Psychomotricité du jeune enfant Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire