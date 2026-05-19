Saint-Maurice-de-Lignon

Concours de pétanque

Stade de Sabot Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concours de pétanque organisé par Les Bleuets Basket, avec buvette et restauration sur place. De nombreux lots sont à gagner.

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Stade de Sabot Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 36 80 87 basketlesbleuets.stmaurice@gmail.com

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English :

Petanque competition organized by Les Bleuets Basket, with refreshments and food on site. Lots of prizes to be won.

L’événement Concours de pétanque Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire