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Concours de pétanque Saint-Maurice-de-Lignon

Concours de pétanque Saint-Maurice-de-Lignon dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Stade de Sabot

Ville : 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-de-Lignon

Concours de pétanque

Stade de Sabot Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concours de pétanque organisé par Les Bleuets Basket, avec buvette et restauration sur place. De nombreux lots sont à gagner.
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Stade de Sabot Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 36 80 87  basketlesbleuets.stmaurice@gmail.com

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English :

Petanque competition organized by Les Bleuets Basket, with refreshments and food on site. Lots of prizes to be won.

L’événement Concours de pétanque Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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