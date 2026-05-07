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Nuit du jeu Salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon

Nuit du jeu Salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle Lachamp

Adresse : Rue de Lachamp

Ville : 43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-de-Lignon

Nuit du jeu

Salle Lachamp Rue de Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Venez participer à la Nuit du Jeu, un événement convivial, que vous soyez joueur occasionnel, passionné, curieux ou débutant, vous trouverez forcément votre bonheur.
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Salle Lachamp Rue de Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 71 99  ludistrolls@gmail.com

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English :

Whether you’re an occasional gamer, an enthusiast, a beginner or just curious, you’re sure to find something to suit you.

L’événement Nuit du jeu Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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