Nuit du jeu Salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon
Nuit du jeu Salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon samedi 27 juin 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
Nuit du jeu
Salle Lachamp Rue de Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Venez participer à la Nuit du Jeu, un événement convivial, que vous soyez joueur occasionnel, passionné, curieux ou débutant, vous trouverez forcément votre bonheur.
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Salle Lachamp Rue de Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 71 99 ludistrolls@gmail.com
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English :
Whether you’re an occasional gamer, an enthusiast, a beginner or just curious, you’re sure to find something to suit you.
L’événement Nuit du jeu Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire