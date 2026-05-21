La Chababière randonnée, bière, musique et convivialité Saint-Maurice-de-Lignon
La Chababière randonnée, bière, musique et convivialité Saint-Maurice-de-Lignon samedi 13 juin 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
La Chababière randonnée, bière, musique et convivialité
Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée de 9 km avec 220 m de dénivelé, suivie d’un repas convivial et d’un concert pop rock. Trois ravitaillements sur le thème des bières artisanales sont prévus.
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Stade des Chabanneries Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 80 81 46
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English :
9 km hike with 220 m ascent, followed by a convivial meal and a pop rock concert. There will be three refreshment points on the theme of craft beers.
L’événement La Chababière randonnée, bière, musique et convivialité Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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