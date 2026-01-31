[ Atelier Pura Véda ] Aromathérapie Spécial été et émotions Sancerre

[ Atelier Pura Véda ] Aromathérapie Spécial été et émotions Sancerre jeudi 11 juin 2026.

12 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11

2026-06-11

Ateliers Pura Veda
Ateliers Pura Veda Janvier à Juin 2026
Une série d’ateliers autour de l’Ayurveda, de l’aromathérapie, du souffle, des mantras et de la cuisine ayurvédique, proposés en présentiel (Sancerre, St Thibault) et en ligne.

Au programme
Aromathérapie Spécial été et émotions , émotions apaisées et été en conscience 30  .

12 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 40 18 72 

English :

Pura Veda workshops

