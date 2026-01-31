[ Atelier Pura Véda ] Aromathérapie Spécial été et émotions

12 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Ateliers Pura Veda

Ateliers Pura Veda Janvier à Juin 2026

Une série d’ateliers autour de l’Ayurveda, de l’aromathérapie, du souffle, des mantras et de la cuisine ayurvédique, proposés en présentiel (Sancerre, St Thibault) et en ligne.

Au programme

Aromathérapie Spécial été et émotions , émotions apaisées et été en conscience 30 .

12 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 40 18 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pura Veda workshops

L’événement [ Atelier Pura Véda ] Aromathérapie Spécial été et émotions Sancerre a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois