Sancerre

Trail de Sancerre 13e édition

Champ Loiseau Rempart des Dames Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le vignoble Sancerrois vous met au défi !

Pour la 13eme édition, 5 parcours possibles.

[COMPLET]

Le vignoble Sancerrois vous met au défi !

Pour la 13eme édition, 5 parcours possibles

[COMPLET]

– L’ULTRA DU PITON: 90 km, semi-nocturne

– La MAGNUM: 35km, 1000m D+

– La FILLETTE: 15km, 500m D+

– La DEMARRANTE: 8 km, 250m D+

– La REMONTEE: 3km, 100m D+ .

Champ Loiseau Rempart des Dames Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 11 35 traildesancerre@sancerreaop.fr

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English :

The Sancerrois vineyards challenge you!

For the 13th edition, 5 possible routes.

[SOLD OUT]

L’événement Trail de Sancerre 13e édition Sancerre a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois