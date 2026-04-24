Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail de Sancerre 13e édition Sancerre

Trail de Sancerre 13e édition Sancerre

Trail de Sancerre 13e édition Sancerre samedi 13 juin 2026.

Adresse : Champ Loiseau Rempart des Dames

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Sancerre

Trail de Sancerre 13e édition

Champ Loiseau Rempart des Dames Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le vignoble Sancerrois vous met au défi !
Pour la 13eme édition, 5 parcours possibles.
[COMPLET]
Le vignoble Sancerrois vous met au défi !
Pour la 13eme édition, 5 parcours possibles
[COMPLET]
– L’ULTRA DU PITON: 90 km, semi-nocturne
– La MAGNUM: 35km, 1000m D+
– La FILLETTE: 15km, 500m D+
– La DEMARRANTE: 8 km, 250m D+
– La REMONTEE: 3km, 100m D+   .

Champ Loiseau Rempart des Dames Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 11 35  traildesancerre@sancerreaop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sancerrois vineyards challenge you!
For the 13th edition, 5 possible routes.
[SOLD OUT]

L’événement Trail de Sancerre 13e édition Sancerre a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Sancerre (Cher)