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Auditions de fin d’année Sancerre

Auditions de fin d’année Sancerre

Auditions de fin d’année Sancerre dimanche 28 juin 2026.

Ville : 18300 Sancerre

Département : Cher

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Sancerre

Auditions de fin d’année

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.
Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.   .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82  diffusion@acdmusique.org

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English :

Come and listen to the students of the Académie de Musique et d’Arts at their end-of-year auditions.

L’événement Auditions de fin d’année Sancerre a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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