Sancerre

Auditions de fin d’année

Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org

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English :

Come and listen to the students of the Académie de Musique et d’Arts at their end-of-year auditions.

L’événement Auditions de fin d’année Sancerre a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois