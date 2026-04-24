Cours de dégustation vignobles et appellations locales Sancerre
Cours de dégustation vignobles et appellations locales Sancerre dimanche 14 juin 2026.
Sancerre
Cours de dégustation vignobles et appellations locales
Rue des Juifs Sancerre Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Raphael vous amène à la découverte des vignobles
Partez à la découverte des vignobles environnants et rencontrez l’identité des AOP locales et les différents profils arômatiques des vins du Centre-Loire. 25 .
Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com
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English :
Raphael takes you on a vineyard tour
L’événement Cours de dégustation vignobles et appellations locales Sancerre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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