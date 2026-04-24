Sancerre

Cours de dégustation vignobles et appellations locales

Rue des Juifs Sancerre Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Raphael vous amène à la découverte des vignobles

Partez à la découverte des vignobles environnants et rencontrez l’identité des AOP locales et les différents profils arômatiques des vins du Centre-Loire. 25 .

Rue des Juifs Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 vuesurvignes@gmail.com

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English :

Raphael takes you on a vineyard tour

L’événement Cours de dégustation vignobles et appellations locales Sancerre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois